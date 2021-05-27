Источник материала: БT

Все тайное становится явным, особенно если это тайное - откровенный состав преступления.

Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и не только.

Скрин тайной переписки дословно: "Будет информатор исправно сливать инфу - закинем евро 200, а пока не нести же ему бабло лично".

Объявлялись и желающие подзаработать осведомителями. Деньги не пахнут. А вот свидетельства координационной переписки белорусских "змагароў" в один из сентябрьских дней 2020-го. "Тихарей немного, - сетует мелкий организатор уличных акций, - прошу прощения, если их уже опознавали". Но и вас, координаторы, уже опознали: Куратор, S. А. (она же Софья Сапега) вела региональные каналы "Черной книги" по Витебску и Гомелю.

Накануне маски были сняты: вид у девушки здоровый, но обиженный.

Ее друг и коллега Роман Протасевич тоже дает признательные показания. А вот и свидетельства говорящих эпизодов его светлой биографии.

В нашем распоряжении оказалась расписка в получении более тысячи с четвертью долларов за подрывную телеграмную работу. А это невинный паренек уже во всей красе развлекается в Донбассе: ни тени смущения и сострадания. Таковы они, невероятные. Компетентные органы подтверждают: Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника. Известны и другие не менее любопытные факты из жизни этого якобы журналиста. О них мы еще расскажем.





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