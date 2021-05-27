Р. Гусаров: Никаких нарушений с точки зрения международного права в инциденте с самолетом не было

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Что касается ситуации с самолетом Ryanair, здесь у многих экспертов реакция однозначная: Беларусь не нарушала нормы международного права, и вопросов возникло бы больше, если бы сообщение о минировании поступило, а белорусы не среагировали.

По словам известного российского авиаэксперта Романа Гусарова, главного редактора портала avia.ru, есть надежда, что адекватную оценку вынесет и Международная организация гражданской авиации ICAO, которая всегда оставалась вне политики. А запреты полетов над Беларусью - это поспешное и коммерчески неоправданное решение.

Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru: Никаких нарушений с точки зрения международного права в этом событии не было. Уже и предоставлена распечатка переговоров с экипажем наземных служб, мы не слышим каких-то громких разоблачительных материалов со стороны ведущих западных агентств. Если бы было действительно принуждение, и боевой самолет действительно грозил гражданскому судну, то командир уже был бы в прайм-тайм на всех ведущих телеканалах страны, BBC и т. д. Он бы уже рассказывал, как ему грозил ужасный белорусский режим, и он спасал жизнь пассажиров.

Авиакомпании не видят угрозу полетам через Беларусь, они прекрасно понимают свою выгоду, они понимают, что летать будет дорого, они будут нести финансовые потери и очень большие. Вчера директор аэропорта Жуляны Радкевич заявил: "Что же вы делаете? Я лишаюсь 10 процентов своего дохода". Пожалуйста, компенсируйте – он обратился к правительству Украины.

Запреты на полеты больно ударят по европейским перевозчикам и пассажирам

Запрет на полеты белорусской авиации в страны ЕС, несомненно, доставит массу неприятностей европейским перевозчикам и пассажирам. Первые последствия такой недальновидной политики на себе ощутила наша южная соседка - Украина, которая одной из первых решила поддержать решение Евросоюза. Облет Беларуси, особенно с учетом того, что уже почти 7 лет для гражданской авиации закрыт практически весь восток Украины, - это значительная нагрузка и на логистику, и на бюджеты авиакомпаний, а главное - это дополнительный удар по их экономике и обычным пассажирам, для которых билеты подорожают минимум на 30-40 %.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина): Тысячи украинских граждан пользовались транзитом через Беларусь в Москву и вообще в Россию через Беларусь для того, чтобы там работать, прибыть к больным родственникам. Теперь такой возможности нет. Им летать через Стамбул что ли? Тысячи людей пострадают. Это дороже и сложнее.

Андрей Бузаров, политический аналитик (Украина): Я вчера, вылетая из Борисполя в Стамбул, видел драматическую картину, когда люди, которые взяли билеты на Белавиа, не могут воспользоваться этим билетом.

Добавим, сотни украинцев также прилетают на лечение в Беларусь. Накануне и они оказались заложниками ситуации. В листе ожидания на медпомощь в нашей стране около 500 украинцев.