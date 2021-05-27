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Белорусский самолет, летевший из Минска в Барселону, не впустили в воздушное пространство ЕС

27.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Белавиа накануне прокомментировали ситуацию с рейсом Минск - Барселона. Гендиректор компании заявил, что это нарушение международных конвенций. Напомним, вчера днем самолет не впустили в воздушное пространство Польши. Борт завис возле границы, сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань в Минск. На борту Embraer-195 находились 55 пассажиров. У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушным движением Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе во время переговоров с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели.

Значительное количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой, поступает в Госпогранкомитет нашей страны. На этот счет в ведомстве озвучили рекомендации.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: В Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы.


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Теги: Минск
 
 
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В Белавиа накануне прокомментировали ситуацию с рейсом Минск - Барселона. Гендиректор компании заявил, что это нарушение международных конвенций. Напомним, вчера...
 
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