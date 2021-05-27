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В соцсетях продолжают обсуждать выступление А. Лукашенко в Овальном зале

27.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выступление Александра Лукашенко продолжают цитировать и комментировать в социальных сетях. Вот как реагируют в интернете белорусы и пользователи из разных стран на речь Президента (видео). 


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Выступление Александра Лукашенко продолжают цитировать и комментировать в социальных сетях. Вот как реагируют в интернете белорусы и пользователи из разных...
 
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