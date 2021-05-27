В Беларуси появятся сервисы онлайн-заимствования

Александр Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», который предусматривает онлайн-выдачу средств физическим и юридическим лицам. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Указом предусматривается привлечение и предоставление денежных средств в режиме онлайн (с помощью сервисов онлайн-заимствования) физическим и юридическим лицам.

Сервис онлайн-заимствования – это сайт в интернете и программное обеспечение, с помощью которого можно будет заключить договор займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Сообщается, что документ принят для повышения доступности финансовых услуг, защиты прав их потребителей и формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы в Беларуси.

Указ, подписанный Александром Лукашенко, определяет требования для заключения договоров займа, порядок предоставления средств и утверждает Положение о деятельности операторов сервиса и заключаемых договорах.