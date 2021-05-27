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В Беларуси появятся сервисы онлайн-заимствования
27.05.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», который предусматривает онлайн-выдачу средств физическим и юридическим лицам. Об этом
Указом предусматривается привлечение и предоставление денежных средств в режиме онлайн (с помощью сервисов онлайн-заимствования) физическим и юридическим лицам.
Сервис онлайн-заимствования – это сайт в интернете и программное обеспечение, с помощью которого можно будет заключить договор займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.
Сообщается, что документ принят для повышения доступности финансовых услуг, защиты прав их потребителей и формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы в Беларуси.
Указ, подписанный Александром Лукашенко, определяет требования для заключения договоров займа, порядок предоставления средств и утверждает Положение о деятельности операторов сервиса и заключаемых договорах.
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Александр Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», которым предусматривается онлайн-выдача денег физическим и...
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