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Вчера простились с умершим политзаключенным Витольдом Ашурком. Как это происходило
27.05.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 26 мая, в Березовке (Лидский район) состоялись похороны умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом
Сначала состоялось общественное прощание, после - служба в костеле. Когда тело Ашурка вносили в костел, люди подняли вверх руки со знаком «виктори».
Затем несколько сотен человек прошли с гробом до кладбища, где и состоялись похороны.
На прощании было множество людей, среди которых общественные деятели Вадим Саранчуков, Алесь Логвинец, Андрей Юрков, Татьяна Малащенко, Павел Батуев, Виктор Янчуревич, певец Андрей Мельников, редактор «Нашей Нивы» Андрей Дынько.
Похоронили Витольда Ашурка под бело-красно-белым флагом.
«Нет слов! Ни у кого нет слов, чтоб мы не говорили. Мы не скажем так, как он мог сказать — у нас так не получится. Только он говорил, что только белорусы могут быть друзьями. Видел бы ты, сколько их пришло — хороших, честных людей! Сколько было силы в этом человеке! <…> Когда-то давно он сказал: пройдет время, произойдут события, я стану старым и умру. И когда вы будете хоронить меня, накройте меня моим сцягам, сцягам нашей родины. Старым у него уже не получится стать никогда. Старыми будем мы. Он останется такой же. Но его воля — это закон», -
По информации издания «Сильные Новости», мужчина
Напомним, 21 мая в колонии
СК
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Вчера, 26 мая, в Березовке (Лидский район) состоялись похороны умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом сообщает «Наша Нива».
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