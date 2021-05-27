"Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран - в списке есть и Россия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. "Белавиа" вынуждена отменить рейсы в 8 стран, Калининград стал заложником ситуации – попасть туда можно теперь только из России.

После инцидента с посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс Ryanair ряд европейских стран закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов в ряд стран.

Как сообщает авиаперевозчик, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменяет рейсы по следующим направлениям:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Как вернуть билет?

Компания сообщает, что все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

Возврат можно сделать по месту покупки. Если вылет оформляли через сайт "Белавиа", то необходимо заполнить заявку на сайте авиакомпании и отправить заявку на e-mail support@belavia.by.

"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - приносит извинения белорусский авиаперевозчик.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.

На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали . Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем летела и его девушка, гражданка России София Сапега. Ее подозревают в участии в августовских событиях после президентских выборов, Сапега арестована на 2 месяца.

Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.

Инцидент с самолетом Ryanair прокомментировал в своем заявлении Александр Лукашенко в четверг. Он заявил, что власти действовали законно, защищая людей и рассказал, как развивались события того дня .

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