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"Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран - в списке есть и Россия

27.05.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. "Белавиа" вынуждена отменить рейсы в 8 стран, Калининград стал заложником ситуации – попасть туда можно теперь только из России.

После инцидента с посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс Ryanair ряд европейских стран закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов в ряд стран. 

Как сообщает авиаперевозчик, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменяет рейсы по следующим направлениям:

  • Варшава;
  • Милан;
  • Амстердам;
  • Рим;
  • Франкфурт;
  • Берлин;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Вена;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калининград.

Как вернуть билет?

Компания сообщает, что все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

Возврат можно сделать по месту покупки. Если вылет оформляли через сайт "Белавиа", то необходимо заполнить заявку на сайте авиакомпании и отправить заявку на e-mail  support@belavia.by.

"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - приносит извинения белорусский авиаперевозчик.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.

© Photo : Facebook / Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
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На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. 

Вместе с Протасевичем летела и его девушка, гражданка России София Сапега. Ее подозревают в участии в августовских событиях после президентских выборов, Сапега арестована на 2 месяца.

Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.

Инцидент с самолетом Ryanair прокомментировал в своем заявлении Александр Лукашенко в четверг. Он заявил, что власти действовали законно, защищая людей и рассказал, как развивались события того дня.

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Теги: Минск
 
 
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