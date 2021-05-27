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"Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран - в списке есть и Россия
27.05.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая – Sputnik. "Белавиа" вынуждена отменить рейсы в 8 стран, Калининград стал заложником ситуации – попасть туда можно теперь только из России.
После инцидента с посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс Ryanair ряд европейских стран
Как сообщает авиаперевозчик, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменяет рейсы по следующим направлениям:
Как вернуть билет?
Компания сообщает, что все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).
Возврат можно сделать по месту покупки. Если вылет оформляли через сайт "Белавиа", то необходимо заполнить заявку на сайте авиакомпании и отправить заявку на e-mail support@belavia.by.
"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - приносит извинения белорусский авиаперевозчик.
Инцидент с самолетом Ryanair
Самолет Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.
На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его
Вместе с Протасевичем летела и его девушка, гражданка России София Сапега. Ее подозревают в участии в августовских событиях после президентских выборов,
Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.
Инцидент с самолетом Ryanair прокомментировал в своем заявлении Александр Лукашенко в четверг. Он заявил, что власти действовали законно, защищая людей и рассказал, как
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Ежедневно белорусский авиаперевозчик отменяет рейсы и перелеты через Европу после мер, которые ряд стран принимают в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в...
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