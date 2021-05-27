ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Перцов: Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" министр информации Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

"В информационном поле медиасфера является важнейшим фактором конструирования, проектирования политических и социально-экономических реалий. Как отметил вчера в своем выступлении на встрече в парламенте Президент, сегодня в отношении Беларуси идет уже не информационная, а гибридная война. Нужно делать все, чтобы она не переросла в горячую. Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое, - сказал Владимир Перцов. - Современные средства массовой коммуникации оказывают определяющее влияние на формирование ценностных моральных установок, настроения общества, отдельных людей, социальных групп и отношения к тем или иным событиям. В этих условиях как никогда значима роль честной, ответственной журналистики, которая сближает людей, эффективно противостоит попыткам посеять вражду, расколоть общество. И в этом смысле белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной. То есть работать на созидание, развитие общества и государства в целом".

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.


Читайте также:

Президент направил приветствие участникам форума "СМИ в эпоху цифровизации"

Президент озвучил ключевые заявления, которые станут базовыми принципами белорусской политики

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации"...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран - в списке есть и Россия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by