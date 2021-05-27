В. Перцов: Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства

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Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" министр информации Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

"В информационном поле медиасфера является важнейшим фактором конструирования, проектирования политических и социально-экономических реалий. Как отметил вчера в своем выступлении на встрече в парламенте Президент, сегодня в отношении Беларуси идет уже не информационная, а гибридная война. Нужно делать все, чтобы она не переросла в горячую. Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое, - сказал Владимир Перцов. - Современные средства массовой коммуникации оказывают определяющее влияние на формирование ценностных моральных установок, настроения общества, отдельных людей, социальных групп и отношения к тем или иным событиям. В этих условиях как никогда значима роль честной, ответственной журналистики, которая сближает людей, эффективно противостоит попыткам посеять вражду, расколоть общество. И в этом смысле белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной. То есть работать на созидание, развитие общества и государства в целом".

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.





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