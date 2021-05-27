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Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - одновременное суперлуние, полнолуние и полное лунное затмение

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи людей по всему миру наблюдали  накануне редкое астрономическое явление - одновременное суперлуние, полнолуние и полное лунное затмение. Сначала Луна оказалась в ближайшей к Земле точке околоземной орбиты Перигее, а затем наступило полнолуние, вслед за которым началось лунное затмение, которое длилось 14 минут и 30 секунд. Увидеть суперлуние можно было и в Беларуси. Также явление наблюдали в Китае, Японии, Австралии, на Западном побережье США и Южной Америки и на Дальнем Востоке России. Во время затмения диск Луны становится красным из-за особенностей прохождения солнечного света через атмосферу Земли.


 
 
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Тысячи людей по всему миру наблюдали  накануне редкое астрономическое явление - одновременное суперлуние, полнолуние и полное лунное затмение. Сначала Луна...
 
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