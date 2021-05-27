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Белорусы Эстонии: Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада
27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада призывают наш народ белорусы зарубежья. В частности, председатель нарвского белорусского общества "Сябры" в интервью нашим коллегам отметила, что в последнее время наблюдается так называемая война флагов. Вот только кто останется в победителях?
Людмила Аннус, председатель нарвского белорусского общества "Сябры":
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Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада призывают наш народ белорусы зарубежья. В частности, председатель нарвского белорусского общества "Сябры"...
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