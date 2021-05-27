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Белорусы Эстонии: Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада призывают наш народ белорусы зарубежья. В частности, председатель нарвского белорусского общества "Сябры" в интервью нашим коллегам отметила, что в последнее время наблюдается так называемая война флагов. Вот только кто останется в победителях? 

Людмила Аннус, председатель нарвского белорусского общества "Сябры":
От имени членов правления нарвского белорусского общества "Сябры" из Эстонии хочу выразить наше общее возмущение последним событием в Риге, когда мэр и министр иностранных дел Латвии, уподобляясь дворовым хулиганам, снимают государственный флаг Беларуси и меняют его по "просьбе и доверию политических беженцев из Беларуси" на бело-красно-белый флаг. Есть страна, есть ее государственные символы, и никто, кроме самой страны, не может их менять.

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Сплотиться и вместе противостоять злым нападкам Запада призывают наш народ белорусы зарубежья. В частности, председатель нарвского белорусского общества "Сябры"...
 
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