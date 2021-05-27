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О Президентском оркестре в новой серии проекта "Один день"

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Их задача - музыкальное сопровождение мероприятий государственной важности. В год они дают более 60 концертов. Выступали вместе с группой Scorpions, Анастейшей, Сарой Коннор и другими звездами мирового масштаба. Президентский оркестр Республики Беларусь - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". В штат коллектива входят лауреаты и дипломанты конкурсов. Репертуар охватывает все музыкальные направления и стили разных эпох. Оркестр исполняет как мировую классику, так и современную эстрадную, джазовую и даже рок-музыку. Что происходит за кулисами, когда зрители уже в зале? Какие испытания устраивают музыкантам на кастинге? Ответы на эти вопросы - уже сегодня вечером в нашем эфире.

Выпуск о Президентском оркестре сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


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Их задача - музыкальное сопровождение мероприятий государственной важности. В год они дают более 60 концертов. Выступали вместе с группой Scorpions, Анастейшей, Сарой...
 
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