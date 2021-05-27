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Их задача - музыкальное сопровождение мероприятий государственной важности. В год они дают более 60 концертов. Выступали вместе с группой Scorpions, Анастейшей, Сарой Коннор и другими звездами мирового масштаба. Президентский оркестр Республики Беларусь - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" . В штат коллектива входят лауреаты и дипломанты конкурсов. Репертуар охватывает все музыкальные направления и стили разных эпох. Оркестр исполняет как мировую классику, так и современную эстрадную, джазовую и даже рок-музыку. Что происходит за кулисами, когда зрители уже в зале? Какие испытания устраивают музыкантам на кастинге? Ответы на эти вопросы - уже сегодня вечером в нашем эфире.

Выпуск о Президентском оркестре сразу после "Панорамы" . Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".





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