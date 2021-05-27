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О Президентском оркестре в новой серии проекта "Один день"
27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Их задача - музыкальное сопровождение мероприятий государственной важности. В год они дают более 60 концертов. Выступали вместе с группой Scorpions, Анастейшей, Сарой Коннор и другими звездами мирового масштаба. Президентский оркестр Республики Беларусь - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании
Выпуск о Президентском оркестре сразу после
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Их задача - музыкальное сопровождение мероприятий государственной важности. В год они дают более 60 концертов. Выступали вместе с группой Scorpions, Анастейшей, Сарой...
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