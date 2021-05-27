Роман Головченко вручил госнаграды работникам МТЗ

Источник материала: БT

МТЗ за 75 лет не утратил своих позиций на мировом рынке тракторной техники! Он продолжает развиваться и выпускать качественный товар. Более 90 % продукции идет на экспорт. Об этом премьер Роман Головченко заявил накануне на церемонии вручения госнаград по поручению Президента в связи с юбилейной датой предприятия. Это знак признания заслуг всего коллектива, благодаря которому МТЗ из недостроенного авиазавода стал флагманом белорусской промышленности.

Сегодня МТЗ - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю.

"МТЗ. 75 лет в движении"

О сегодняшнем дне и славной истории предприятия. О том, как создаются современные модели. На сколько лет вперед думают конструкторы. И как оценивают технику те, кто работает в поле. Об этом видеофильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" в субботу в 15:40 на "Беларусь 1" .





Читайте также: