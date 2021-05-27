|
Роман Головченко вручил госнаграды работникам МТЗ
27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
МТЗ за 75 лет не утратил своих позиций на мировом рынке тракторной техники! Он продолжает развиваться и выпускать качественный товар. Более 90 % продукции идет на экспорт. Об этом премьер Роман Головченко заявил накануне на церемонии вручения госнаград по поручению Президента в связи с юбилейной датой предприятия. Это знак признания заслуг всего коллектива, благодаря которому МТЗ из недостроенного авиазавода стал флагманом белорусской промышленности.
Сегодня МТЗ - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю.
"МТЗ. 75 лет в движении"
О сегодняшнем дне и славной истории предприятия. О том, как создаются современные модели. На сколько лет вперед думают конструкторы. И как оценивают технику те, кто работает в поле. Об этом видеофильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" в субботу в 15:40 на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТЗ за 75 лет не утратил своих позиций на мировом рынке тракторной техники! Он продолжает развиваться и выпускать качественный товар. Более 90 % продукции идет на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)