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Эксперт-международник о тактике, которую избрал Запад в отношении Беларуси

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом, и даже пригласить международных экспертов для расследования, ситуация вокруг самолета Ryanair  продолжает нагнетаться Западом, становясь плодотворной почвой для фальсификаций. 

Так, например, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без "как минимум  молчаливого согласия Москвы" и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа". По мнению израильского эксперта-международника Якова Кедми, Запад изначально избрал агрессивную тактику поведения, и то, что действия Беларуси полностью соответствовали всем требованиям международного права, их совершенно не интересует.

Яков Кедми, эксперт-международник (Израиль): Во многих странах мира это обычное явление. Не всегда можно найти, кто это послал. Это по отношению к этой тревоге и взрывчатке в самолете. И когда получали такое сообщение, действия белорусских властей были такие, как обязывает международное право. Правила абсолютно четкие.

По поводу отношения на Западе. Их вообще не интересует, что было на самом деле. Два четких направления. Эти два пропагандистских направления будут.


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Несмотря на то что Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом, и даже пригласить международных экспертов для расследования, ситуация...
 
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