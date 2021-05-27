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Комитет Госконтроля Беларуси сегодня проведет горячую линию

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема общения - взаимоотношение граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками. 

Минчане и жители регионов могут сообщить о недобросовестной деятельности финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан. Представители лизинговых, микрофинансовых и иных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах и внести предложения по совершенствованию законодательства. Обратиться на горячую линию можно с 10 утра до 12 по номеру: 8 (017) 328 69 40.

 
 
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Тема общения - взаимоотношение граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками.  Минчане...
 
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