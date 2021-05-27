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X-Factor Belarus: восьмой день прослушиваний в Минске

27.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вокальный марафон шоу X-Factor продолжается в Минске. Сегодня 8-й - предпоследний день живых прослушиваний. В столицу съехались таланты из всех регионов страны. Для кого-то из них уже не первая попытка заявить о себе. Правилами проекта это допускается - жюри выслушает всех. Среди участников - любители и профессионалы: люди разных возрастов и профессий, музыкальных предпочтений. На место в проекте метят и те, кто уже успел стать медийным — на предкастинге были замечены наш делегат на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" Даниил Мышковец и представительница Беларуси на Международном конкурсе песни "Евровидение-2019" ZINA.

ZINA, представительница Беларуси на Международном конкурсе песни "Евровидение-2019": Я уже все проекты прошла, интересно пройти и этот проект для того, чтобы готовить на следующие сезоны наших белорусских молодых артистов. Я думаю, что это очень круто, потому что все всегда смотрят такие проекты. Круто, что он появился у нас, круто, что наши родные, земляки могут в этом поучаствовать.

Даниил Мышковец, представитель Беларуси на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021": У нас в стране очень мало проектов для молодых людей, которым действительно надо себя проявлять. И сейчас эта пандемия, все засиделись дома. И все чему-то учатся, знания накапливаются - эта точка кипения уже наступает, когда надо просто выплеснуть накопленную энергию и пойти куда-то свой талант дарить наконец. Х -Factor - это прекрасный вариант.

Завтра у поющих будет последний шанс принять участие в шоу. После того как предкастинги завершатся, креативная команда проекта еще раз отсмотрит все поданные заявки и сформирует список тех, кто встретится с глазу на глаз с наставниками первого сезона X-Factor Ольгой Бузовой, Серегой, Сергеем Соседовым и Русланом Алехно уже в августе на телекастингах.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вокальный марафон шоу X-Factor продолжается в Минске. Сегодня 8-й - предпоследний день живых прослушиваний. В столицу съехались таланты из всех регионов страны. Для...
 
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