"Мой рейс отменили, что делать": рассказываем по пунктам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны продолжают закрывать свои воздушные пространства для самолетов, следующих как из Беларуси, так и через республику. В первую очередь новые ограничения коснулись компании "Белавиа". Что делать пассажирам, чьи рейсы отменили? Узнали у белорусского авиаперевозчика.

Какие рейсы отменены "Белавиа"

Ряд стран уже запретил летать белорусским самолетам через свое воздушное пространство. Но фактически список отмененных рейсов куда шире из-за невозможности пересекать границы стран, закрывшее свое небо для самолетов из Беларуси.

На данный момент "Белавиа" отменила рейсы в восемь стран . Список регулярно обновляется на сайте и в соцсетях компании. Sputnik продолжает следить за ситуацией.

С 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменяет рейсы по следующим направлениям:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Как узнать, отменен ли рейс

Узнать информацию о своем рейсе можно на сайте "Белавиа" в разделе "Статус бронирования".

Как только белорусский авиаперевозчик получает официальное уведомление о запрете полета в определенную страну, информацию стараются оперативно разослать пассажирам. Если такое случилось, вы получите смс-сообщение, электронное письмо или уведомление другим способом связи.

Что делать, если рейс отменили

"Белавиа" предлагает два варианта решения ситуации: можно перенести дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов. Сделать это можно в течение 12 месяцев после покупки билета.

Если билет покупался через сайт "Белавиа"

Если вылет оформляли через сайт компании, то необходимо заполнить заявку на сайте авиакомпании и отправить ее на e-mail support@belavia.by.

В случае если вы хотите перенести дату вылета, то необходимо заполнить заявку и отправить ее в службу поддержки по тому же электронному ящику.

Время ожидания ответа в колл-центре сейчас из-за всей ситуации увеличилось, поэтому компания приносит свои извинения и просит не дублировать запросы повторно, так как это увеличивает время обработки всех запросов.

Если билет покупался через агентства

Запрос о возврате средств или переносе даты вылета в таком случае следует направлять непосредственно в то агентство, где покупался билет. Компания самостоятельно будет возвращать деньги.

Когда вернут деньги

Если расчет производился через банковскую карточку, то возврат денег на счет будет зависеть от конкретного банка.

Что делать, если летел транзитом через Минск

"Белавиа" поясняет, что делать, если у вас был запланирован транзитный перелет через Минск и один из рейсов отменен. Чтобы воспользоваться вторым рейсом, необходимо переоформить билет.

"Пожалуйста, направьте свой запрос с указанием номера вашего билета, а также датой вылета и номером рейса, которым вы хотите воспользоваться, по месту приобретения билета", - говорится в сообщении компании.

Если вы приобрели билет на сайте авиакомпании, запрос отправляется по адресу support@belavia.by, если в офисах продаж авиакомпании – space.control@balevia.by.

Цены на авиабилеты теперь вырастут?

Как пояснил белорусский авиаперевозчик, стоимость билетов зависит от доступных мест на рейсах. Управление осуществляется автоматически.

"В текущей ситуации цены могут вырасти только в случае резкого повышения спроса по какому-либо направлению", - предупреждает "Белавиа".

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