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Как люди будут узнавать новости через несколько лет – эксперт

27.05.2021 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. В мире происходит глобальная эволюция медиапотребления, такое мнение во время I Форума медийного сообщества Беларуси выразила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, передает корреспондент Sputnik.

"Мы видим продолжающееся увеличение потребления информации. За одну секунду миллион человек звонит по мобильному телефону, отправляет миллионы сообщений в соцсетях и мессенджерах. Среднее экранное время в 2020 году превысило 7 часов. И нам, журналистам, нужно состязаться не друг с другом, а с этим потоком", – пояснила Лосева.

Она отметила, что потребители информации сейчас находятся между смартфоном и "смешанной реальностью". По ее словам, в трендах сегодня звук (растет контент звуковых сообщений – пользователи предпочитают слушать и говорить, а не читать и смотреть) и виртуальная среда (в 2022 году на смену смартфонам могут прийти очки виртуальной реальности).

"А мы умеем делать для них контент? Придется научиться", – сказала заместитель главреда МИА "Россия сегодня".

© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева

Она также отметила, что роль СМИ как производителя качественного контента и института, который умеет фильтровать историю из хаоса, будет расти.

"Но важно понимать, в каком формате пользователи будут смотреть нас", – заметила Наталья Лосева.

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Теги: Минск
 
 
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