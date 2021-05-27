|
Белавиа отменила рейсы в 8 стран мира
27.05.2021 14:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Рейсы в восемь стран мира вынужденно отменяет «Белавиа» с 27 мая в связи с инцидентом 23 мая, когда самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился из-за ложного сообщения о минировании. На борту оказался известный блогер Роман Протасевич, которого после посадки
Об отмене рейсов с 27 мая по 30 октября авиакомпания
12 городов восьми стран, куда не будут совершаться полеты:
Перевозчик напомнил, что можно вернуть деньги за билеты или перенести вылеты на более поздние даты.
«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», - отметили в «Белавиа».
Ранее перевозчик сообщал, что отменяются рейсы в европейские столицы Вильнюс,
История вопроса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы в восемь стран мира вынужденно отменяет «Белавиа» с 27 мая в связи с инцидентом 23 мая, когда самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился из-за ложного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)