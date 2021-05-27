Белавиа отменила рейсы в 8 стран мира

Рейсы в восемь стран мира вынужденно отменяет «Белавиа» с 27 мая в связи с инцидентом 23 мая, когда самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился из-за ложного сообщения о минировании. На борту оказался известный блогер Роман Протасевич, которого после посадки задержали правоохранители.

Об отмене рейсов с 27 мая по 30 октября авиакомпания сообщила на своем сайте.

12 городов восьми стран, куда не будут совершаться полеты:

Варшава Милан Амстердам Рим Франкфурт Берлин Мюнхен Ганновер Вена Брюссель Барселона Калининград.

Перевозчик напомнил, что можно вернуть деньги за билеты или перенести вылеты на более поздние даты.

«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», - отметили в «Белавиа».

Ранее перевозчик сообщал, что отменяются рейсы в европейские столицы Вильнюс, Киев , Лондон, Париж , Ригу, Стокгольм и Прагу.

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