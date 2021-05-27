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Белавиа отменила рейсы в 8 стран мира

27.05.2021 14:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рейсы в восемь стран мира вынужденно отменяет «Белавиа» с 27 мая в связи с инцидентом 23 мая, когда самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился из-за ложного сообщения о минировании. На борту оказался известный блогер Роман Протасевич, которого после посадки задержали правоохранители.

Об отмене рейсов с 27 мая по 30 октября авиакомпания сообщила на своем сайте.

12 городов восьми стран, куда не будут совершаться полеты:

  1. Варшава
  2. Милан
  3. Амстердам
  4. Рим
  5. Франкфурт
  6. Берлин
  7. Мюнхен
  8. Ганновер
  9. Вена
  10. Брюссель
  11. Барселона
  12. Калининград.

Перевозчик напомнил, что можно вернуть деньги за билеты или перенести вылеты на более поздние даты.

«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», - отметили в «Белавиа».

Ранее перевозчик сообщал, что отменяются рейсы в европейские столицы Вильнюс, Киев, Лондон, Париж, Ригу, Стокгольм и Прагу.

История вопроса

  • На борту, который вынужденно приземлился в минском аэропорту, оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично президент Александр Лукашенко.
  • Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 
  • Лидеры государств ЕС вечером 24 мая пришли к взаимному согласию о пакете новых санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 стран – членов Европейского союза.
  • С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты. Теперь из-за санкций авиакомпания вынуждена сократить штат.
  • Помимо этого несколько авиакомпаний заявили, что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, а Евросоюз рекомендовал всем странам Европы поступить так же.
  • Накануне стало известно, что «письмо от ХАМАС» было отправлено через 27 минут после того, как судно Ryanair вошло в воздушное пространство Беларуси. И через 24 минуты после предупреждения пилотов минскими диспетчерами. 

 
 
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Рейсы в восемь стран мира вынужденно отменяет «Белавиа» с 27 мая в связи с инцидентом 23 мая, когда самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился из-за ложного...
 
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