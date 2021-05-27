Задержаны участники международной группировки автопохитителей

Источник материала: БT

В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов. Это продолжение спецоперации, которую на протяжении нескольких месяцев проводит ГУБОПиК совместно с немецкими коллегами. Сообщается, что на днях в Мозыре и Калинковичах задержаны еще двое из преступного сообщества, которое специализировалось на хищении автотранспорта из стран Евросоюза. Подозреваемым 27 и 36 лет. Каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности за различные злодеяния. Известно, что в 2019-2020 годах они украли в Германии мотоцикл и квадроцикл и по подложным документам перегнали технику в Беларусь.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси: В итоге похищенное и оргтехнику для подделки официальных бумаг нашли в одном из домов на Гомельщине. Фигуранты находятся в ИВС до решения вопроса об экстрадиции. Совместная с зарубежными коллегами работа по установлению причастных к противоправной деятельности лиц продолжается.

Это уже вторая спецоперация, проведенная МВД и немецкой полицией. По информации ГУБОПиК, с сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества. Все они из Гомельской области. Троих белорусов правоохранители Бранденбурга поймали в момент угона. Известно, что на территории Германии было похищено 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины продавались в других странах Евросоюза или перегонялись в СНГ.





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