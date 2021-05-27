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А. Лазарев: Недружественный шаг Украины - вялая попытка заполнить украинское небо зарубежными самолетами
27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Действия Украины по отношению к Минску на фоне скандала с самолетом, особенно после известных событий 2016 года, когда под угрозой применения боевой авиации в Жулянах принудительно сел борт Белавиа, выглядят совсем отрешенными от реальности. Эксперты считают, что такой, мягко говоря, недружественный шаг, как воздушная блокада Беларуси, не что иное как вялая попытка заполнить украинское небо зарубежными самолетами. Но и она по понятным причинам обречена на провал (видео).
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А. Лазарев: Недружественный шаг Украины - вялая попытка заполнить украинское небо зарубежными самолетами
Действия Украины по отношению к Минску на фоне скандала с самолетом, особенно после известных событий 2016 года, когда под угрозой применения боевой авиации в...
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