Источник материала: БT

О молодых людях. В Сети продолжают появляться фотографии "подвигов" террориста Протасевича: 23 апреля 2018-го данный экземпляр был запечатлен в холле здания Госдепа США. Как пишут пользователи чатов, лучшее место для предателя родины отыскать сложно. Не зря западные политики так истерят. Не можем не согласиться.

А вот еще свидетельства говорящих эпизодов его "светлой" биографии.

В нашем распоряжении оказалась расписка в получении более тысячи с четвертью долларов за подрывную «телеграмную» работу. А это невинный паренек уже во всей красе развлекается в Донбассе: ни тени смущения и сострадания. Таковы они - невероятные. Компетентные органы подтверждают: Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника. Известны и другие не менее любопытные факты из жизни этого якобы журналиста. О них мы еще расскажем.





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