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Белавиа отменяет рейсы в Европу
27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белавиа вынужденно отменяет рейсы в Европу. С сегодняшнего дня и по 30 октября белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и Рим, Брюссель, Барселону и Вену. На стопе также несколько немецких направлений - Франкфурт, Берлин, Мюнхен и Ганновер. Из-за невозможности транзита по воздушным коридорам Евросоюза приостановлены полеты Белавиа и в российский Калининград. В авиакомпании сообщили, что все пассажиры смогут изменить даты путешествий или вернуть полную стоимость билетов без штрафных санкций. Как стало известно, Таллинн сегодня также примет решение о запрете полетов Белавиа.
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Белавиа вынужденно отменяет рейсы в Европу. С сегодняшнего дня и по 30 октября белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и...
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