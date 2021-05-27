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Белавиа отменяет рейсы в Европу

27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белавиа  вынужденно отменяет рейсы в Европу. С сегодняшнего дня и по 30 октября белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и Рим, Брюссель, Барселону и Вену. На стопе также несколько немецких направлений - Франкфурт, Берлин, Мюнхен и Ганновер. Из-за невозможности транзита по воздушным коридорам Евросоюза приостановлены полеты Белавиа и в российский Калининград. В авиакомпании сообщили, что все пассажиры смогут изменить даты путешествий или вернуть полную стоимость билетов без штрафных санкций. Как стало известно, Таллинн сегодня также примет решение о запрете полетов Белавиа. 


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Белавиа  вынужденно отменяет рейсы в Европу. С сегодняшнего дня и по 30 октября белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и...
 
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