ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент направил приветствие участникам форума "СМИ в эпоху цифровизации"

27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минск сегодня принимает форум "СМИ в эпоху цифровизации". Представители медийного сообщества Беларуси - эксперты в сфере коммуникаций, руководители республиканских и региональных СМИ, блогеры - встретятся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы.

Свое приветствие участникам, гостям и организаторам форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Глава государства отметил, что незыблемость суверенитета страны, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов. 

"Убежден, что ваше стремление развиваться и совершенствоваться, умение сплотиться, защищая национальные интересы страны, являются залогом благополучия и мира независимой Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы старт форума был ярким, а работа его участников - продуктивной. "На фоне современных трендов мировой журналистики, порой пренебрегающей этическими нормами и моральными принципами, желаю отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте", - отметил белорусский лидер.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск сегодня принимает форум "СМИ в эпоху цифровизации". Представители медийного сообщества Беларуси - эксперты в сфере коммуникаций, руководители...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран - в списке есть и Россия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by