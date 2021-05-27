Источник материала: БT

Минск сегодня принимает форум "СМИ в эпоху цифровизации". Представители медийного сообщества Беларуси - эксперты в сфере коммуникаций, руководители республиканских и региональных СМИ, блогеры - встретятся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы.

Свое приветствие участникам, гостям и организаторам форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что незыблемость суверенитета страны, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов.

"Убежден, что ваше стремление развиваться и совершенствоваться, умение сплотиться, защищая национальные интересы страны, являются залогом благополучия и мира независимой Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы старт форума был ярким, а работа его участников - продуктивной. "На фоне современных трендов мировой журналистики, порой пренебрегающей этическими нормами и моральными принципами, желаю отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте", - отметил белорусский лидер.





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