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Что будет, если Беларусь отключат от интернета и мессенджеров?
27.05.2021 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая – Sputnik. Задача белорусских и российских СМИ – вырастить такую армию пользователей, которая подхватит информацию через свои аккаунты, заявила на медиафоруме заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
"Сама идея "суверенного интернета" воспринимается негативно и ассоциируется с образом Северной Кореи. Наша задача в чем: если ограничат наши возможности вещания на цифровых платформах, мы должны вырастить такую армию наших зрителей, читателей и пользователей, чтобы они ассоциировали себя с нашим брендом. И в момент, если нас заблокируют, могли подхватить (информацию - Sputnik) через свои аккаунты", - сказала она.
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт констатировал, что создание суверенного интернета самостоятельно или в сообществе с Россией пока "выглядит фантастически и не очень реально, однако все может быть".
Председатель белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев выразил мнение, что Беларусь вряд ли будут отключать от всемирной паутины.
"Они вряд ли будут блокировать нас. А как они будут блокировать нас – в голову что ли залезут? Интернет он и так суверенный, его владельцы не "они" и не мы с вами", – пояснил Кривошеев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева
I Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Минске 27-28 мая в выставочном комплексе "Белэкспо", в мероприятии принимают участие руководители ведущих СМИ Беларуси и России, журналисты, медиаэксперты и блогеры.
На форуме обсуждают актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны.
Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.
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Медиаэксперты порассуждали на Первом медиафоруме, который в эти дни проходит в Минске, и высказались про идею "суверенного интернета".
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