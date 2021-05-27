Что будет, если Беларусь отключат от интернета и мессенджеров?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Задача белорусских и российских СМИ – вырастить такую армию пользователей, которая подхватит информацию через свои аккаунты, заявила на медиафоруме заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

"Сама идея "суверенного интернета" воспринимается негативно и ассоциируется с образом Северной Кореи. Наша задача в чем: если ограничат наши возможности вещания на цифровых платформах, мы должны вырастить такую армию наших зрителей, читателей и пользователей, чтобы они ассоциировали себя с нашим брендом. И в момент, если нас заблокируют, могли подхватить (информацию - Sputnik) через свои аккаунты", - сказала она.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт констатировал, что создание суверенного интернета самостоятельно или в сообществе с Россией пока "выглядит фантастически и не очень реально, однако все может быть".

Председатель белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев выразил мнение, что Беларусь вряд ли будут отключать от всемирной паутины.

"Они вряд ли будут блокировать нас. А как они будут блокировать нас – в голову что ли залезут? Интернет он и так суверенный, его владельцы не "они" и не мы с вами", – пояснил Кривошеев.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева

I Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Минске 27-28 мая в выставочном комплексе "Белэкспо", в мероприятии принимают участие руководители ведущих СМИ Беларуси и России, журналисты, медиаэксперты и блогеры.

На форуме обсуждают актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны.

Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.