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Отравление детей в 66-й минской школе

27.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санстанция проводит осмотр учреждения, а Минздрав опубликовал официальное сообщение по поводу случившегося. По первоначальным данным, 15 первоклассников почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок попал в больницу. Сначала речь шла только об одном классе. Но позже, по информации некоторых родителей, еще 7 детей из параллельного класса также высказали жалобы на плохое самочувствие и еще несколько ребят из второго класса.

Накануне в родительском чате стали появляться сообщения, что у детей была рвота, диарея и температура. Некоторым детям вызывали скорую. Родители рассказали, что сегодня планируется собрание с руководством школы, где будут обсуждать инцидент. Мы будем следить за развитием событий. 

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Санстанция проводит осмотр учреждения, а Минздрав опубликовал официальное сообщение по поводу случившегося. По первоначальным данным, 15 первоклассников...
 
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