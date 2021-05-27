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Отравление детей в 66-й минской школе
27.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санстанция проводит осмотр учреждения, а Минздрав опубликовал официальное сообщение по поводу случившегося. По первоначальным данным, 15 первоклассников почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок попал в больницу. Сначала речь шла только об одном классе. Но позже, по информации некоторых родителей, еще 7 детей из параллельного класса также высказали жалобы на плохое самочувствие и еще несколько ребят из второго класса.
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Санстанция проводит осмотр учреждения, а Минздрав опубликовал официальное сообщение по поводу случившегося. По первоначальным данным, 15 первоклассников...
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