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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Максим Филипович высказал свое мнение по поводу слитой в Сеть расписки Романа Протасевича Сумма на бумаге - только малая часть того, что Протасевич получал за свою деятельность. Можно лишь предполагать, сколько было подобных грантов. Оппозиционный...

Сумма на бумаге - только малая часть того, что Протасевич получал за свою деятельность. Можно лишь предполагать, сколько было подобных грантов. Оппозиционный блогер Максим Филипович высказал свое мнение по поводу слитой расписки, в которой Роман Протасевич указал сумму 1250 евро за администрирование деструктивного телеграм-канала.