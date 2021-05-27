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На экотрейле в Солигорске собрали почти 400 кг мусора

27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С заботой об окружающей среде и экологии. Чемпионат по скоростному сбору мусора провели энтузиасты в Солигорске. Сразу 12 команд выясняли, сколько за час можно собрать бумаги, стекла и пластика, оставленных в лесу. Молодые люди с готовностью поддержали такой экотрейл. В результате совместили спортивный задор и благоустройство тропинки здоровья.

Общий результат экологического соревнования - около 400 кг собранного мусора. Его рассортировали по категориям и отправили на утилизацию. Следующий такой чемпионат запланировали провести в Солигорске осенью.

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    Теги: Минск
     
     
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    С заботой об окружающей среде и экологии. Чемпионат по скоростному сбору мусора провели энтузиасты в Солигорске. Сразу 12 команд выясняли, сколько за час можно...
     
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