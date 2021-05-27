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На экотрейле в Солигорске собрали почти 400 кг мусора
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С заботой об окружающей среде и экологии. Чемпионат по скоростному сбору мусора провели энтузиасты в Солигорске. Сразу 12 команд выясняли, сколько за час можно собрать бумаги, стекла и пластика, оставленных в лесу. Молодые люди с готовностью поддержали такой экотрейл. В результате совместили спортивный задор и благоустройство тропинки здоровья.
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С заботой об окружающей среде и экологии. Чемпионат по скоростному сбору мусора провели энтузиасты в Солигорске. Сразу 12 команд выясняли, сколько за час можно...
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