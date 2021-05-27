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Зеленые классы - в Минске открылся первый экологический ресурсный центр

27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открылся первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности ученикам всех школ города. Здесь есть новая современная аппаратура, учебные пособия и пространство для экспериментов. Изучение флоры и фауны в теории и на практике начнется уже на каникулах. 

На открытии новой эколокации побывала Татьяна Божко. 


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    Теги: Минск
     
     
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    Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открылся первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности ученикам...
     
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