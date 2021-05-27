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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел возле здания консульства Латвии в Витебске
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неравнодушные белорусы выразили так свое негодование по поводу политического демарша латвийских чиновников. Такое недопустимое отношение прибалтов к государственным символам Беларуси возмущает жителей нашей страны.
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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел возле здания консульства Латвии в Витебске
Неравнодушные белорусы выразили так свое негодование по поводу политического демарша латвийских чиновников. Такое недопустимое отношение прибалтов к...
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