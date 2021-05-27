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Мемориальная доска в честь Василя Витки появилась на улице Карла Маркса в Минске
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМемориальная доска в честь классика белорусской детской литературы Василя Витки появилась на одной из старейших улиц Минска. Именно на Карла Маркса, 36 писатель жил и писал более 40 лет. На торжественном открытии ученики столичных школ читали стихи любимого поэта. Над мемориальным проектом работала команда художников-архитекторов, среди них скульптор Александр Шаппо. Кроме портрета писателя, на доске есть элементы слуцкой природы - малой родины белорусского классика.
Василь Витка писал стихи, рассказы, пьесы. Его по праву считают одним из лучших сказочников. Литературное наследие детского писателя - в золотом фонде белорусской национальной литературы и культуры XX века.
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Мемориальная доска в честь классика белорусской детской литературы Василя Витки появилась на одной из старейших улиц Минска. Именно на Карла Маркса, 36 писатель...
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