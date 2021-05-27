Источник материала: БT

Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открыли первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности для учеников всех школ города. Здесь есть новая современная аппаратура, учебные пособия и пространство для экспериментов. Изучение флоры и фауны в теории и на практике начнется уже на каникулах.



В школах Минска экологическое образование дают детям 50 "зеленых классов". За хорошую учебу многим ученикам вручили сертификаты.