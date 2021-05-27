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В Минске открыли первый в городе экологический ресурсный центр
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открыли первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности для учеников всех школ города. Здесь есть новая современная аппаратура, учебные пособия и пространство для экспериментов. Изучение флоры и фауны в теории и на практике начнется уже на каникулах.
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Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открыли первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности для...
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