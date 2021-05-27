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Сервисы онлайн-заимствования появятся в Беларуси
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности будут развивать в Беларуси. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Документ предусматривает создание альтернатив банковским механизмам для привлечения и предоставления денежных средств как физическим, так и юрлицам. Для этого будет создан сайт в сети Интернет или программное обеспечение, с помощью которого будут заключаться кредитные договоры.
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Сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности будут развивать в Беларуси. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Документ предусматривает...
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