Сервисы онлайн-заимствования появятся в Беларуси

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Сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности будут развивать в Беларуси. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Документ предусматривает создание альтернатив банковским механизмам для привлечения и предоставления денежных средств как физическим, так и юрлицам. Для этого будет создан сайт в сети Интернет или программное обеспечение, с помощью которого будут заключаться кредитные договоры.



Документ вступает в силу через полгода, его основные задачи - способствовать повышению доступности финансовых услуг, развивать предпринимательство и деловую инициативу.



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