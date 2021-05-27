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Сервисы онлайн-заимствования появятся в Беларуси

27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности будут развивать в Беларуси. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Документ предусматривает создание альтернатив банковским механизмам для привлечения и предоставления денежных средств как физическим, так и юрлицам. Для этого будет создан сайт в сети Интернет или программное обеспечение, с помощью которого будут заключаться кредитные договоры. 

Документ вступает в силу через полгода, его основные задачи - способствовать повышению доступности финансовых услуг, развивать предпринимательство и деловую инициативу.

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