Источник материала: БT

Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации страны: печатаных, аудиовизуальных и интернет-изданий, представители блогосефры, эксперты в области коммуникаций. Тема актуальная для всего мира - "СМИ в эпоху цифровизации". Участники обсуждают белорусское медиапространство и его роль в консолидации общества, способы донесения информации и будущее журналистики в целом.



Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны и о том, как нам совместными усилиями в Минске и в регионах консолидировано отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета. Очень многое зависит о того, как оперативно, как точно мы расскажем нашим людям о том, что происходит.



Медиафорум продлится до завтра. Участники также обсудят такие темы, как фейки в электронных СМИ, новые формы работы журналиста и технологические возможности развития региональных медиа.



Читайте также:



