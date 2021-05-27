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В Минске открылся медиафорум "СМИ в эпоху цифровизации"

27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации страны: печатаных, аудиовизуальных и интернет-изданий, представители блогосефры, эксперты в области коммуникаций. Тема актуальная для всего мира - "СМИ в эпоху цифровизации". Участники обсуждают белорусское медиапространство и его роль в консолидации общества, способы донесения информации и будущее журналистики в целом. 

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны и о том, как нам совместными усилиями в Минске и в регионах консолидировано отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета. Очень многое зависит о того, как оперативно, как точно мы расскажем нашим людям о том, что происходит.

Медиафорум продлится до завтра. Участники также обсудят такие темы, как фейки в электронных СМИ, новые формы работы журналиста и технологические возможности развития региональных медиа.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации страны:...
 
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