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В Минске открылся медиафорум "СМИ в эпоху цифровизации"
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации страны: печатаных, аудиовизуальных и интернет-изданий, представители блогосефры, эксперты в области коммуникаций. Тема актуальная для всего мира - "СМИ в эпоху цифровизации". Участники обсуждают белорусское медиапространство и его роль в консолидации общества, способы донесения информации и будущее журналистики в целом.
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Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации страны:...
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