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Буквально несколько шагов отделяют школьников от больших летних каникул. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции начали напоминать водителям о необходимости снижать скорость при подъезде к учреждениям образования и ездить с включаемыми фарами. Для удобства в столице модернизируют и дорожное полотно - сужают проезжую часть недалеко от школ, наносят новую разметку.



Одна из основных причин ДТП с участием детей - неправильное передвижение на велосипеде. Родителям следует напоминать о правильном поведении юным участникам дорожного движения и быть для них примером.



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