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Т. Янковский: Запад ведет информационную войну с Беларусью
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Становится все очевидней, что страны Запада продолжают использовать ситуацию вокруг самолета Ryanair сугубо в своих корыстных интересах. Так, например, в МИДе Великобритании считают, что инцидент с самолетом вряд ли мог произойти без вмешательства Москвы, вследствие чего Великобритания должна рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".
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Становится все очевидней, что страны Запада продолжают использовать ситуацию вокруг самолета Ryanair сугубо в своих корыстных интересах. Так, например, в МИДе...
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