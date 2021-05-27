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Т. Янковский: Запад ведет информационную войну с Беларусью

27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Становится все очевидней, что страны Запада продолжают использовать ситуацию вокруг самолета Ryanair сугубо в своих корыстных интересах. Так, например, в МИДе Великобритании считают, что инцидент с самолетом вряд ли мог произойти без вмешательства Москвы, вследствие чего Великобритания должна рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Такая реакция Туманного Альбиона не что иное, как очередная истерия безысходности. Ведь даже главный союзник Королевства - США - не поддержали эту инициативу. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный польский политолог Томаш Янковский. Эксперт также подчеркнул, что Запад изначально избрал тактику информационной войны против нашей страны, а то, что действия Беларуси  полностью соответствовали всем требованиям международного права, их никогда не будет интересовать.

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Становится все очевидней, что страны Запада продолжают использовать ситуацию вокруг самолета Ryanair сугубо в своих корыстных интересах. Так, например, в МИДе...
 
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