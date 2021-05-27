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Прогноз погоды на 28 мая
27.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Украины. В пятницу в отдельных районах республики ожидаются грозы, ночью местами по юго-востоку - сильные дожди.
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Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с...
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