Председатель Комитета госконтроля В. Герасимов провел прием граждан в Бресте

Источник материала: БT

Земельные споры, квартирный вопрос, благоустройство придомовых территорий. Эти и другие вопросы обсудили сегодня во время приема граждан в Бресте председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым. Жители отдаленных районов Брестской области смогли обратиться к Василию Герасимову по каналу видеосвязи, организованному в райисполкомах. Один из вопросов касался объектов сверхнормативного строительства (этой темой по поручению Президента сейчас активно занимается контрольное ведомство). Один из таких долгостроев находится в центре Бреста. Участок уже возвращен в состав земель Бреста. Но из-за невнесения в инвестиционный договор существенных дополнений продать незавершенный объект строительства пока невозможно.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Сложилась такая ситуация, что предыдущий инвестор за 4 года сумел вырыть только котлован и немного там построить. На этом все встало. Поэтому сейчас стоит вопрос о привлечении нового инвестора, но есть определенные нюансы в законодательстве, которыми мы займемся. Думаю, в ближайшее время мы их решим и объект будет построен.

Руководитель КГК также участвовал в заседании Брестского облисполкома, на котором обсуждались вопросы организации питания детей в учреждениях образования и летнего оздоровления в лагерях. Василий Герасимов указал на недостатки в организации питания учащихся, сделав акцент на необходимость усиления контроля за качеством продуктов, централизации закупок и исключения посреднических схем. Глава контрольного ведомства обратил особое внимание на укрепление материально-технической базы лагерей и обеспечение сбалансированного питания. Василий Герасимов посетил ОАО "Ивацевичдрев", ознакомился с работой предприятия и обсудил проблемные вопросы и перспективы развития.





Читайте также:





