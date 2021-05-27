20 человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах

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19 мая там потерпел крушение военный самолет, погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - погибли как герои, спасая жизни других людей. Пикирующую машину удалось отвести от жилых домов и избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни.

Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые. Их действиям следователи дают правовую оценку, и речь идет о статье "Разжигание социальной вражды".

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:

Офицеры ценою своей жизни спасли жизни других людей, проявив мужество и исключительный профессионализм. Казалось бы, реакция общества должна быть однозначной – скорбь и сожаление. Однако нашлись негодяи, которые разразились мерзкими комментариями как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей.

Кто эти люди, кто решил хайповать на трагедиях и жизнях людей, и как они объясняют свои поступки - смотрите сегодня в "Панораме" .





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