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20 человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах
27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
19 мая там потерпел крушение военный самолет, погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - погибли как герои, спасая жизни других людей. Пикирующую машину удалось отвести от жилых домов и избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни.
Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые. Их действиям следователи дают правовую оценку, и речь идет о статье "Разжигание социальной вражды".
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
Офицеры ценою своей жизни спасли жизни других людей, проявив мужество и исключительный профессионализм. Казалось бы, реакция общества должна быть однозначной – скорбь и сожаление. Однако нашлись негодяи, которые разразились мерзкими комментариями как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей.
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19 мая там потерпел крушение военный самолет, погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - погибли как герои, спасая жизни других людей....
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