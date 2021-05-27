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Минздрав: в СШ № 66 зарегистрированы 4 случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По официальной информации Минздрава, в результате отравление детей в 66-й минской школе зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у ребят начальных классов. 

Дети были госпитализированы, состояние их стабильное, они получают всю необходимую терапию. Как нам стало известно, сейчас в больнице остаются трое школьников, одного после обследования уже выписали. 

Санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование в школе

По первоначальным данным, 15 первоклассников почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок попал в больницу. Сначала речь шла только об одном классе. Но позже, по информации некоторых родителей, еще 7 детей из параллельного класса и несколько ребят из второго также высказали жалобы на плохое самочувствие. В родительском школьном чате стали появляться сообщения, что у детей была рвота, диарея и температура. Некоторым вызывали скорую помощь. Сегодня в школе санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование, организовала лабораторный контроль - отбор проб продуктов, смывов и обследование персонала. Идет дезинфекция и стерилизация помещений.


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Теги: Минск
 
 
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По официальной информации Минздрава, в результате отравление детей в 66-й минской школе зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у ребят начальных...
 
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