Давление и попытки дестабилизации Беларуси выходят на новый уровень

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После надругательства над госсимволами нашей страны в Латвии сегодня под огонь попало посольство Беларуси в Вильнюсе. Здание забросали бутылками с краской. К пробкам были прикреплены ленты бело-красно-белой расцветки. Полиция начала расследование, литовские же власти предпочли инцидент не комментировать.

Действия Запада выходят за рамки международного права и моральных норм

Что уже не удивляет белорусов, как и двойные стандарты западных стран. На посольства нашей страны в государствах, называющихся правовыми, оказывается колоссальное давление. Дипломаты получают угрозы физической расправы и поджога зданий диппредставительств. При этом литовские власти рекомендуют сотрудникам охраны белорусского посольства в Вильнюсе никак не реагировать на происходящее. Об этом накануне рассказал министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что подобные подходы совершенно неприемлемы не только с точки зрения международного права, но и с позиции элементарной нравственности и морали.





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