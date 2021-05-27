ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Давление и попытки дестабилизации Беларуси выходят на новый уровень

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После надругательства над госсимволами нашей страны в Латвии сегодня под огонь попало посольство Беларуси в Вильнюсе. Здание забросали бутылками с краской. К пробкам были прикреплены ленты бело-красно-белой расцветки. Полиция начала расследование, литовские же власти предпочли инцидент не комментировать.

Действия Запада выходят за рамки международного права и моральных норм

Что уже не удивляет белорусов, как и двойные стандарты западных стран. На посольства нашей страны в государствах, называющихся правовыми, оказывается колоссальное давление. Дипломаты получают угрозы физической расправы и поджога зданий диппредставительств. При этом литовские власти рекомендуют сотрудникам охраны белорусского посольства в Вильнюсе никак не реагировать на происходящее. Об этом накануне рассказал министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что подобные подходы совершенно неприемлемы не только с точки зрения международного права, но и с позиции элементарной нравственности и морали.


Читайте также:

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После надругательства над госсимволами нашей страны в Латвии сегодня под огонь попало посольство Беларуси в Вильнюсе. Здание забросали бутылками с краской. К...
 
Новости дня
Новости общества
 
Транспортные проблемы стали причиной отмены чемпионата Европы по велотреку в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by