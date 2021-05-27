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Транспортные проблемы стали причиной отмены чемпионата Европы по велотреку в Минске

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за вынужденных транспортных проблем в Минске не сможет пройти чемпионат Европы по велотреку. При этом на сайте континентальной федерации появилось сообщение, в котором президент Европейского союза велосипедистов Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую сторону и лично руководителя федерации Наталью Цилинскую за усилия по подготовке мероприятия и важные инициативы по развитию велоспорта в нашей стране. Как пояснила Агентству теленовостей Наталья Цилинская, европейские команды столкнулись с огромной логистической проблемой: отменяются авиарейсы, из-за чего невозможно доставить большое количество велосипедного оборудования в Минск. Политическую подоплеку отмены чемпионата Цилинская исключила.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Из-за вынужденных транспортных проблем в Минске не сможет пройти чемпионат Европы по велотреку. При этом на сайте континентальной федерации появилось сообщение, в...
 
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