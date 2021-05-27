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Эксперты о Р. Протасевиче: Преступник должен сидеть в тюрьме

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Преступник должен сидеть в тюрьме, и попытки обелить человека, который участвовал в военном конфликте в качестве наемника, руководил массовыми беспорядками, стравливал людей, могут предпринимать только такие же запятнанные лица. Вот еще доказательства того, что персонаж даже через свою одежду транслировал отрицание холокоста, культ личности Гитлера и превосходство белой расы.

Футболка Sva Stone - сугубо неонацистский бренд. Примечательно то, что те самые СМИ, которые обрушились на Facebook за то, что Sva Stone продавал одежду на их платформе, теперь яростно защищают Протасевича как "журналиста", несмотря на его вот такое прошлое. Впрочем, с таким послужным списком, как у Протасевича, самое место в тюрьме - согласны эксперты. 


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