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Эксперты о Р. Протасевиче: Преступник должен сидеть в тюрьме
27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Преступник должен сидеть в тюрьме, и попытки обелить человека, который участвовал в военном конфликте в качестве наемника, руководил массовыми беспорядками, стравливал людей, могут предпринимать только такие же запятнанные лица. Вот еще доказательства того, что персонаж даже через свою одежду транслировал отрицание холокоста, культ личности Гитлера и превосходство белой расы.
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Преступник должен сидеть в тюрьме, и попытки обелить человека, который участвовал в военном конфликте в качестве наемника, руководил массовыми беспорядками и...
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