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Уникальную операцию по спасению сбитого на трассе лосенка провели в Лиде
27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Животное с переломанными ногами на обочине дороги заметили неравнодушные горожане. На место ЧП сразу же выехали ветеринарные службы и представители лесхоза. Скорее всего, животное попало под машину и находилось в критическом состоянии. На призыв о помощи откликнулись в частном ветцентре. Практика спасения диких животных у ветеринаров уже была. Правда, 25-килограммовый лосенок на операционный стол попал впервые. Специалистам пришлось соединить и зафиксировать сломанные кости при помощи специальных титановых пластин.
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Животное с переломанными ногами на обочине дороги заметили неравнодушные горожане. На место ЧП сразу же выехали ветеринарные службы и представители лесхоза....
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