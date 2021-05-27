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Рейс Вена - Москва отменен по решению российской стороны
27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один самолет, облетающий Беларусь, не пустили в Россию. Рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва отменен из-за невыдачи разрешения на прибытие российской стороной. В австрийских авиалиниях пояснили, что любое изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Москва такого разрешения не давала.
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Еще один самолет, облетающий Беларусь, не пустили в Россию. Рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва отменен из-за невыдачи разрешения на прибытие российской...
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