Рейс Вена - Москва отменен по решению российской стороны

Источник материала: БT

Еще один самолет, облетающий Беларусь, не пустили в Россию. Рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва отменен из-за невыдачи разрешения на прибытие российской стороной. В австрийских авиалиниях пояснили, что любое изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Москва такого разрешения не давала.



Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Москва - Вильнюс. Такое решение российская сторона приняла на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Беларусь самолеты.



Также зафиксирован второй случай отмены вылета из Парижа в Москву. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. "Самолет не смог вылететь по техническим причинам" - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France.



Читайте также:



