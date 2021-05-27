ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейс Вена - Москва отменен по решению российской стороны

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще один самолет, облетающий Беларусь, не пустили в Россию. Рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва отменен из-за невыдачи разрешения на прибытие российской стороной. В австрийских авиалиниях пояснили, что любое изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Москва такого разрешения не давала.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Москва - Вильнюс. Такое решение российская сторона приняла на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Беларусь самолеты.

Также зафиксирован второй случай отмены вылета из Парижа в Москву. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. "Самолет не смог вылететь по техническим причинам" - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один самолет, облетающий Беларусь, не пустили в Россию. Рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва отменен из-за невыдачи разрешения на прибытие российской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел возле здания консульства Латвии в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by