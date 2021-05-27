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В Донбассе заведено уголовное дело против Романа Протасевича

27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Донбассе возбудили уголовное дело в отношении Романа Протасевича. Задержанный в Минске блогер подозревается в участии в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне "Азова", одной из украинских террористических организаций. В сообщении на официальном сайте самопровозглашенной Луганской народной республики говорится, что Протасевич, будучи в должности заместителя командира связи 2-й ударно-штурмовой роты, принимал участие в боевых действиях в период с лета 2014 по зиму 2015. Подозреваемый может быть причастен к обстрелам населенных пунктов Донбасса, а также к гибели и ранениям мирных жителей региона. 

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Теги: Минск
 
 
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В Донбассе возбудили уголовное дело в отношении Романа Протасевича. Задержанный в Минске блогер подозревается в участии в вооруженном конфликте в Донбассе на...
 
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