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Новая модель троллейбуса "Белкоммунмаша" вышла на столичный маршрут
27.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый роуд-тест в городских условиях. Новый троллейбус большой вместимости на автономном ходу выехал на шестой столичный маршрут. Новую модель на Белкоммунмаше собрали на базе уже знакомого жителям столицы электробуса, поэтому внешний вид и техническое оснащение похожие. В салоне уже традиционно USB-порты для зарядки гаджетов, климат-контроль, места для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для детских колясок. Особое внимание и комфорту водителя. Теперь в его кабину отдельный вход. Она стала просторнее, эргономично продуманной.
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Первый роуд-тест в городских условиях. Новый троллейбус большой вместимости на автономном ходу выехал на шестой столичный маршрут. Новую модель на Белкоммунмаше...
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