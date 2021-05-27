Источник материала: БT

Первый роуд-тест в городских условиях. Новый троллейбус большой вместимости на автономном ходу выехал на шестой столичный маршрут. Новую модель на Белкоммунмаше собрали на базе уже знакомого жителям столицы электробуса, поэтому внешний вид и техническое оснащение похожие. В салоне уже традиционно USB-порты для зарядки гаджетов, климат-контроль, места для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для детских колясок. Особое внимание и комфорту водителя. Теперь в его кабину отдельный вход. Она стала просторнее, эргономично продуманной.



Новая машина заменит на маршруте троллейбус старого узора, а через время и некоторые автобусные маршруты в случае, если половина линии пролегает под контактной сетью. Это позволит существенно расширить транспортные сети в новых микрорайонах.



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