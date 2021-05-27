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Республиканский "Последний звонок" прозвенел сегодня в Бобруйске

27.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один шаг во взрослую жизнь. Сегодня республиканский "Последний звонок" прозвенел в Бобруйске. На праздник приглашены около 2 тысяч человек. Все они золотые медалисты, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Для ребят подготовили насыщенную программу. Во время проведения  праздника выпускники возложили цветы на площади Победы, а затем получили награды за успехи в учебе на торжественной линейке перед "Бобруйск-Ареной". 

Завершится вечер концертом, дискотекой и праздничным фейерверком. 


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Теги: Минск
 
 
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Еще один шаг во взрослую жизнь. Сегодня республиканский "Последний звонок" прозвенел в Бобруйске. На праздник приглашены около 2 тысяч человек. Все они золотые...
 
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