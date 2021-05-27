Источник материала: БT

Еще один шаг во взрослую жизнь. Сегодня республиканский "Последний звонок" прозвенел в Бобруйске. На праздник приглашены около 2 тысяч человек. Все они золотые медалисты, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Для ребят подготовили насыщенную программу. Во время проведения праздника выпускники возложили цветы на площади Победы, а затем получили награды за успехи в учебе на торжественной линейке перед "Бобруйск-Ареной".

Завершится вечер концертом, дискотекой и праздничным фейерверком.





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