|
Республиканский "Последний звонок" прозвенел сегодня в Бобруйске
27.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один шаг во взрослую жизнь. Сегодня республиканский "Последний звонок" прозвенел в Бобруйске. На праздник приглашены около 2 тысяч человек. Все они золотые медалисты, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Для ребят подготовили насыщенную программу. Во время проведения праздника выпускники возложили цветы на площади Победы, а затем получили награды за успехи в учебе на торжественной линейке перед "Бобруйск-Ареной".
Завершится вечер концертом, дискотекой и праздничным фейерверком.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один шаг во взрослую жизнь. Сегодня республиканский "Последний звонок" прозвенел в Бобруйске. На праздник приглашены около 2 тысяч человек. Все они золотые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)