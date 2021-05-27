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Эксперты высказываются о действиях Украины по отношению к Минску
27.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Действия Украины по отношению к Минску на фоне скандала с самолетом, особенно после известных событий 2016 года, когда Киев под угрозой применения боевой авиации посадил борт Белавиа, выглядят совсем оторванными от реальности.
Эксперты считают, что такой, мягко говоря, недружественный шаг, как воздушная блокада Беларуси, не что иное как вялая попытка заполнить украинское небо зарубежными самолетами, но она, по понятным причинам, обречена на провал. (видео)
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Действия Украины по отношению к Минску на фоне скандала с самолетом, особенно после известных событий 2016 года, когда Киев под угрозой применения боевой авиации...
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