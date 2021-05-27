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В Конго началась массовая эвакуация людей
27.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Конго началась массовая эвакуация: тысячи жителей города Гома бегут из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго. Спасаются как могут - кто-то идет пешком, кто-то уезжает на машине, и уже сотни транспортных средств скопились на границе с Руандой. С собой берут только вещи первой необходимости. По сообщениям властей, новое извержение может начаться в любой момент. На этот раз потоки раскаленной лавы могут добраться уже не до окраин, а до жилых кварталов двухмиллионного города. В результате последнего извержения опасного вулкана погибли более 30 человек.
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В Конго началась массовая эвакуация: тысячи жителей города Гома бегут из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго. Спасаются как могут - кто-то идет пешком,...
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