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В Конго началась массовая эвакуация людей

27.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Конго началась массовая эвакуация: тысячи жителей города Гома бегут из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго. Спасаются как могут - кто-то идет пешком, кто-то уезжает на машине, и уже сотни транспортных средств скопились на границе с Руандой. С собой берут только вещи первой необходимости. По сообщениям властей, новое извержение может начаться в любой момент. На этот раз потоки раскаленной лавы могут добраться уже не до окраин, а до жилых кварталов двухмиллионного города. В результате последнего извержения опасного вулкана погибли более 30 человек.


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В Конго началась массовая эвакуация: тысячи жителей города Гома бегут из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго. Спасаются как могут - кто-то идет пешком,...
 
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