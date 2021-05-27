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Беларусь завершила национальный отбор "Игр победителей - 2021"

28.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Состав участников этих соревнований может показаться не самым представительным. Всего 49 детей из всех регионов страны - от Гродно до Орши, от Бреста до Витебска. Ребятам от 7 до 16 лет, но всех их объединяет одно: главную победу в жизни они уже одержали. В спорткомплексе "Стайки" сегодня завершился  национальный этап Всемирных детских "Игр победителей". 

В этих состязаниях принимают участие мальчики и девочки, которые перенесли онкологические заболевания и сейчас находятся в стойкой ремиссии. Вообще этот старт проводятся в Москве ежегодно с 2010 года. В Беларуси игры состоялись  в третий раз. Участники были разделены на отряды с волонтерами-вожатыми и провели 4 активных дня вместе. Ребята показали таланты в шести видах спорта: беге, настольном теннисе, шахматах, плавании, мини-футболе. В этом году к программе добавилась стрельба. Главная цель - доказать всему миру, что после истории болезни начинается история побед.

За свои достижения все участники получили награды и дипломы, ведь в этих играх каждый - победитель. Сегодня праздник завершился дискотекой. Кроме соревнований, ребята принимали участие в мастер-классах, общались и, конечно же, заводили новых друзей. 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Состав участников этих соревнований может показаться не самым представительным. Всего 49 детей из всех регионов страны - от Гродно до Орши, от Бреста до Витебска....
 
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